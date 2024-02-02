В Самарской области на трассе столкнулись четыре машины

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Авария произошла в Сызранском районе.

1 февраля в 14 часов 57 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 987 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие. Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 в составе 2 человек на одной единице техники. Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД. По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Kalina, Scania, Iveco и ГАЗель.

В результате аварии пострадали два человека, которые были госпитализированы в Сызранскую центральную городскую и районную больницу. Личный состав провел аварийно - спасательные работы: отключили аккумуляторную батарею. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"