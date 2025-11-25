В Самарской области ищут жителя поселка Серноводск

151

Полицейскими разыскивается житель поселка Серноводск Сергиевского района Самарской области Сотияков Владимир Павлович, 27.01.1973 года рождения, который ночью 19.06.2024 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 45–50 лет, рост 175–180 см, среднего телосложения, глаза зеленого цвета, волосы короткие светло-русые.

Был одет: шорты черного цвета, сланцы резиновые черного цвета, при себе имел покрывало коричневого цвета.

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Сергиевскому району 8(8465)521-441 либо 112. Конфиденциальность гарантируется.