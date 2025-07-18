В Самарской области ищут ребенка, который ушел с места отдыха на правом берегу Волги

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Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего Свиридова Николая, 2013 года рождения, жителя Самары, который в 16-00 17 июля ушел с места отдыха на правом берегу реки Волга, в районе Крестовой поляны и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Имеются основания полагать, что ребенку нужна медицинская помощь.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами несовершеннолетнего среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

На поиски пропавшего поднят по тревоге личный состав Отдела МВД России по Волжскому району.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также круг общения подростка.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют поисковые мероприятия на пересеченной местности, проводят обход дворов и улиц близлежащих сел, осматривают подвальные и чердачные помещения, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних.

Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт», сотрудники Национального парка Самарская Лука, а также Администрация сельского поселения Рождествено.

Приметы без вести пропавшего: на вид 14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы русые, короткие, глаза серого цвета.

Был одет: футболка белого цвета, шорты светло-серого цвета, сланцы фиолетового цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части Отдела МВД России по Волжскому району: 8(846) 921-26-03, 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.