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В Самарской области гражданин напал на сотрудника МЧС России при тушении пожара — возбуждено уголовное дело

25 июня 2025 21:44
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На момент происшествия гражданин игнорировал законные требования и препятствовал действиям сотрудников пожарно-спасательных подразделений, осуществляющих тушение загоревшегося легкового автомобиля.

В ходе мониторинга средств массовой информации подразделением Главного управления собственной безопасности МЧС России совместно с Главным управлением МЧС России по Самарской области был установлен факт противоправных действий со стороны гражданина, применившего насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника МЧС России, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.

На момент происшествия гражданин игнорировал законные требования и препятствовал действиям сотрудников пожарно-спасательных подразделений, осуществляющих тушение загоревшегося легкового автомобиля.

Главным управлением МЧС России по Самарской области совместно с подразделением ГУСБ МЧС России было организовано взаимодействие со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

В настоящее время в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

ГУСБ МЧС России оказывает необходимое содействие ходу расследования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

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