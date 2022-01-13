В Самарской области эвакуировали уже 20 школ

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Как сообщалось ранее, 13 января в Самаре, как и в других крупных городах страны, массово эвакуируют школы. Детей отправляют домой, возобновление занятий сегодня не планируется.

На данный момент сообщение об эвакуации sova.info получила от родителей учащихся следующих школ: 6, 10, 26, 27, 29, 36, 53, 74, 94, 102, 121, 124, 107, 133, 144, 154, 166, 175, 139, гимназия № 3. Детей и сотрудников вывели из зданий. Учеников отправили по домам.



На данный момент пришло сообщение о минировании 20 школ Самары. Номера не названы. Поэтому эвакуируют все.



Напомним, сегодня эвакуируют школы по всей России. По предварительным данным, из-за анонимных сообщений о минировании.



USP: На 12:17 по самарскому времени в областном центре эвакуировали также гимназии № 1 и 11, школы № 47, 66, 79, 132, 115. Список пополнила гимназия "Перспектива" и технический лицей.