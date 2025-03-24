В Самаре водитель сбил девушку и уехал

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Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Октябрьском районе Самары. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции 24 марта 2025 года водитель, управляя предположительно легковым автомобилем ВАЗ-2107, двигался по улице Московское шоссе. В пути следования, возле дома 15Б допустил наезд на девушку 2002 года рождения. Пешеходу оказывают медицинскую помощь.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск нарушителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей. Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождений водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по тел. 921 91 21 или 102 или в ближайший отдел полиции.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.