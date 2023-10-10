В Самаре загорелся расселенный деревянный дом на улице Чкалова

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Вечером во вторник, 10 октября, в областной столице загорелся расселенный деревянный дом на улице Чкалова, 84. Место является знаковым для Самары: где-то здесь согласно легенде произошло стояние Зои, сообщает sovainfo.ru.

Во вторник в 17:57 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на улице Чкалова. Спасатели выехали на место происшествия.

Оказалось, что горит расселенный дом площадью 60 "квадратов". Окна и двери в нем заколочены, поэтому пожарным для тушения пришлось их выламывать. Внутри обнаружена погибшая женщина.

В 18:10 пожарным удалось справиться с открытым огнем, работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются.

На месте работают двадцать восемь человек и семь единиц техники.

Фото: freepik.com