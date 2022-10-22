В Самаре задержали директора областного Фонда капитального ремонта

165

В областном центре задержали директора областного Фонда капремонта Александра Константинова. Его подозревают в хищении бюджетных средств при проведении капитального ремонта домов.

Как сообщает депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, Александр Константинов подозревается в хищении средств ФКР путем завышения объемов и стоимости работ. Все это происходило в в сговоре со знакомым ему подрядчиком. На данный момент зафиксирован ущерб в размере 2,2 миллионов рублей.

Дома и на рабочем месте Константинова проведены обыски, сейчас он находится в СЧ УМВД Самары, там решается вопрос о его задержании. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, отметил парламентарий, пишет ГТРК Самара.