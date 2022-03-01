В Самаре за миллионный долг по налогам арестовали у компании-перевозчика несколько автобусов

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В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре на исполнении находилось исполнительное производство о

взыскании налогов с должника-организации. Сумма задолженности по исполнительному производству составила 3,8 млн рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав предупреждал должника о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с

Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако задолженность по налогам организация, занимающаяся пассажирскими перевозками, не

оплачивала.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем установлено, что в собственности у должника имеется несколько пассажирских автобусов.

Сотрудниками Службы совершен выход по месту нахождения имущества должника-организации. В ходе исполнительных действий судебным приставом составлен акт описи и

ареста 3 транспортных средств «Hyundai Universe Space luxury». Владельца предупредили, что у него есть 10 дней на погашение задолженности по налогам. В случае, если организация

долг не оплатит, то арестованное имущество будет оценено и выставлено на торги.

Узнав о том, что компания может остаться без автобусов, должник внес на депозитный счет отделения сумму, необходимую для погашения имеющейся

задолженности. После перечисления денежных средств с транспортных средств был снят арест, а исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности — окончено.