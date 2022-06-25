В Самаре вынесены приговоры двум водителям за использование подложных прав

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В марте текущего года сотрудники ГИБДД на проспекте Кирова в Самаре остановили легковой автомобиль «Hyundai» под управлением молодого человека 2000 года рождения.

В ходе проверки документов житель Нефтегорского района предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности. Инспекторы изъяли удостоверение. Документ был направлен на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ изготовлен с помощью цветного струйного принтера и не соответствует образцу, то есть имеет признаки подделки.

По данным полицейских, ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. Задержанный признался, что в прошлом году приобрел поддельное водительское удостоверение через Интернет.

Ранее не судимому молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Уголовное дело с обвинительным актом направили в Кировский районный суд г. Самары. Водитель признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде трёх месяцев ограничения свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

6 месяцев ограничения свободы суд назначил еще одному самарцу. Безработный и ранее не судимый житель Волжского района 1986 года рождения в декабре 2021 года через Интернет незаконно приобрел водительское удостоверение категории «В, В1, С, С1». Мужчину остановили на ул. Чекистов инспекторы дорожно-патрульной службы. Предъявленное им водительское удостоверение вызвало сомнение у полицейских. Документ изъяли. Проведенная впоследствии технико-криминалистическая судебная экспертиза установила, что бланк водительского удостоверения не является подлинным, а изготовлен путем цветной струйной печати. Приговор мужчине вступил в законную силу.