В Самаре водитель сбил женщину на "зебре"

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9 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в Куйбышевском районе г. Самара. В 15-47 час., женщина-водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Mazda 3 двигалась по ул. Утевская в направлении ул. Николаевский проспект. В пути следования возле дома 46К совершила наезд на женщину-пешехода, 1970 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП госпитализирована пострадавшая.