В Самаре водитель на иномарке сбил женщину

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Так же 27 ноября в Самаре,55-летний водитель, который по данным ГИБДД за нарушение ПДД к административной ответственности привлекался 6 раз за последний год, управляя автомобилем «SKODA OCTAVIA», не выбрал нужную скорость.

Он напротив дома № 12 по ул. Продольная допустил наезд на 31-летнюю женщину - пешехода, которая двигалась по обочине в попутном направлении. С места ДТП женщина госпитализирована в лечебное учреждение. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.