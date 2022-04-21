В Самаре в ДТП пострадала автомобилистка

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20 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадал 1 человек, 1 человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 09:25 в Железнодорожном районе Самары. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1959 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности привлекался 7 раз), управляя автомобилем «Toyota RAV4», двигался по ул. Красноармейской. Напротив д. №120 водитель перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение и совершил столкновение с автомобилем «Lada 212140» под управлением женщины-водителя 1999 года рождения, который двигался в попутном направлении. Женщина-водитель автомобиля «Lada 212140» госпитализирована.