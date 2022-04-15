В Самаре тушили пожар на территории АЗС - загорелся павильон

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В пятницу, 15 апреля, в Самаре на территории АЗС загорелся павильон, сообщает samaragis.ru со ссылкой на ГУ МЧС СО.

"В 13:27 поступило сообщение о пожаре в павильоне на территории АЗС по адресу: Самара, Советский район, улица Авроры, 9Б. Пожарно-спасательные подразделения привлекали по рангу вызова 1-БИС. Прибывшие подразделения установили, что происходит горение кровли павильона. В 14:13 пожар на площади 30 кв.м. ликвидировали. Погибших и пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.

Для тушения пожара задействовали 31 человека и 16 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области/samaragis.ru