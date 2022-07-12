В Самаре транспортные полицейские и неравнодушные прохожие не дали выпасть из окна полуторагодовалому мальчику

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Днем 8 июля сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте услышали стук в окно. За окном мужччина прокричал: «Помогите, ребенок гибнет!». Инспектор ПДН капитан полиции Евгения Чугунова, полицейский отдельной роты ППСП младший сержант полиции Марина Илясова и учащаяся Уфимского юридического института МВД России рядовая полиции Людмила Абовян незамедлительно выбежали на улицу.

Они увидели, что в доме на ул.Спортивной, где и расположено подразделение транспортной полиции, на подоконнике открытого окна пятого этажа стоит полуторагодовалый мальчик. Полицейские пытались уговорить ребенка отойти от окна, но он только улыбался.

Тогда двое сотрудников полиции побежали в подъезд, а одна осталась внизу. Соседи стучали в дверь квартиры, но никто не реагировал. Вдруг дверь открылась. На пороге стоял заспанный, лет 12-ти мальчик. Полицейские забежали в квартиру и взяли на руки малыша, который уже сидел на подоконнике.

Как рассказала начальник ПДН Средневолжского линейного управления на транспорте подполковник полиции Алла Нечесова, папа мальчиков ушел на работу, а мама пошла в магазин. Когда родителям рассказали о случившемся, они сначала даже не поверили. По словам Аллы Нечесовой, родители все осознали и обещали, что подобное больше не повториться. Подполковник полиции пояснила: «Чтобы подобных ситуаций не произошло, детей без присмотра оставлять нельзя».

По данному факту в отношении родителей составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Работники Центра «Семья» Железнодорожного района окажут семье психологическую и педагогическую помощь.

Фото: Алла Нечесова