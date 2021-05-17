В Самаре таксист сбил трехлетнюю девочку

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В Волжском районе вечером 16 мая 40-летний таксист, управляя автомобилем Лада Веста, следовал по дворовому проезду д. 15 по ул. Д. Козлова мкр Кошелев Парк. Напротив подъезда №2 дома № 15 по ул. Д. Козлова мужчина допустил наезд на 3-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть внутридворового проезда из-за припаркованного с правой стороны автомобиля. После осмотра медиками ребенку рекомендовано амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, сообщает облМВД.