В Самаре родителей подозревают в жестоком обращении с ребенком

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В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой Куйбышевского района г. Самары выявлена информация о возможном жестоком обращении с несовершеннолетним ребенком и угрозе его здоровью.

По данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов профилактики, а также полноте и своевременности принятых ими мер по вопросу защиты прав и законных интересов малолетнего.

Как сообщалось ранее в СМИ, в ветклинике Куйбышевского района Самары 7-летний ребёнок обратился за защитой от родителей.