В Самаре ревнивец сжег 4 автомобиля

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Следственным управлением Самары окончено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по фактам умышленного уничтожения чужого имущества - автомобилей.

"Первый факт поджога сотрудники полиции зафиксировали в ночь с 28 на 29 июня 2021 года, когда на неохраняемой парковке возле одного из домов на проспекте Кирова сгорел автомобиль «Volkswagen Touareg. Спустя несколько дней на ул. Молодежной вспыхнул кроссовер «Volkswagen Tiguan». В обоих случаях возникший огонь перекинулся на припаркованные рядом соседние автомашины и нанес им повреждения. В пламени пострадали транспортные средства «ВАЗ 21093» и «Kia Spectra». Изучив изъятое с мест происшествий: продукты горения, фрагменты стекла, автодетали, стеклянную тару специалисты установили, что причина пожаров в обоих случаях – поджог кроссоверов" - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Полицейские выяснили, что сгоревшие автомобили принадлежали незнакомым между собой жителям Самары.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения заметили, что во всех случаях незадолго до возгорания возле автомобилей находился мужчина. Видеозапись полицейские предъявили водителям сгоревших иномарок. Одна из потерпевших узнала в «поджигателе» своего знакомого. Полицейские задержали мужчину.

Он пояснил сотрудникам полиции, что поджоги совершил на почве ревности.

В феврале 2021 года он в сети Интернет познакомился с 49-летней женщиной. После нескольких месяцев общения самарец решил проследить за своей возлюбленной и узнал, что у него есть соперник, который передвигается на автомобиле «Volkswagen Touareg». В этот же день, примерно в час ночи при объезде близлежащих дворов мужчина увидел транспортное средство похожее на автомобиль соперника и поджог его. На следующий день, просматривая новости в Интернете, он понял, что по ошибке перепутал автомобили и уничтожил имущество не своего оппонента, а совершено другого человека. Также, желая отомстить, обвиняемый через несколько дней сжег иномарку своей подруги.

По данным полицейских, обвиняемый ранее судим за совершение грабежей, разбоев и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и освободился из мест лишения свободы в 2018 году.

Жителю Самары предъявлено обвинение в "умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога". Он заключен под стражу. Пострадавшей стороной заявлен гражданский иск на сумму свыше 1,4 миллиона рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.

Фото ГУ МВД СО