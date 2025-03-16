В Самаре рассмотрели апелляцию виновнику смертельного ЧП на реке Сок

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В Самарском областном суде пересмотрели приговор о смерти несовершеннолетней девушки на реке Сок недалеко от Малой Царевщины. Летом 2023 года 17-летняя девушка погибла во время катания с друзьями на сапборде. Виновным в ее смерти признали приятеля, который арендовал злосчастный сапборд. Парня приговорили к исправительным работам, приговор отправили на апелляцию.

— Защитник осужденного просил вынести оправдательный приговор, — прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.

Суд пришел к выводу, что приговор нужно изменить – зачесть в срок наказания время, которое виновник находился под стражей и домашним арестом. В остальном же приговор оставили без изменений и не отменили, пишет Самара-ЧП.