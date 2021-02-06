В Самаре проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим водителем

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Ленинском районе областного центра 5 февраля.

Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Киа Рио», двигался по улице Владимирской со стороны ул. Чернореченской в направлении ул. Коммунистической, допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с автомобилем «Сузуки», под управлением водителя 1993 года рождения, который двигался со стороны улицы Клинической на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Сузуки». Женщина была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение, сообщает облМВД.