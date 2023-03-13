В Самаре, при проведении ремонтных работ, лифт упал на 22-летнего рабочего 

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Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

12 марта при замене лифтового оборудования в одном из домов по улице Невской в Самаре, произошло падение кабины лифта в лифтовой шахте на находящегося в шахте лифта 22-летнего мужчину. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО