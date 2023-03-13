В Самаре, при проведении ремонтных работ, лифт упал на 22-летнего рабочего 

Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
12 марта при замене лифтового оборудования в одном из домов по улице Невской в Самаре, произошло падение кабины лифта в лифтовой шахте на находящегося в шахте лифта 22-летнего мужчину. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.
Фото: пресс-служба СУ СКР СО