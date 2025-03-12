В Самаре полицейские разыскали пропавшую девочку

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Вечером 11 марта в дежурную часть отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратились родители 13-летней девочки, которая утром ушла в школу и не вернулась.

Для розыска несовершеннолетней был задействован личный состав отдела полиции. Ориентировка направлена во все отделы самарской полиции и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, транспортным компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки, размещена в сети Интернет и средствах массовой информации.

От представителей одной из транспортных компаний поступила информация о том, что девушка, схожая по приметам с разыскиваемой, находится в маршрутном автобусе. Инспекторы дорожно-патрульной службы доставили несовершеннолетнюю в отдел полиции.

Полицейские установили, что в отношении девушки противоправные действия не совершались – она гуляла по городу. В настоящее время подросток передана законным представителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Полиция благодарит за помощь представителей СМИ и блогосферы, волонтеров «ЛизаАлерт» Самарской области и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.