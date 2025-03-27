В Самаре полицейские провели рейд в баре

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В ходе мероприятия проверено более 50 человек.

Сотрудники Управления МВД России по городу Самаре при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие в одном из развлекательных заведений, расположенных в Октябрьском районе.

В ходе рейда полицейские, с применением служебной собаки, проверили залы и служебные помещения заведения. Проверено более 50 посетителей и работников бара, с каждым проведена профилактическая беседа. За невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении шести лиц собраны материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные рейды проводятся регулярно. Обо всех правонарушениях можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.