В Самаре погибает озеро на Аэродромной

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Самарцы пожаловались в мэрию на состояние пруда в Советском районе. По словам жильцов, «Родничок Надежды» постепенно превращается в болото.

По мнению горожан, пруд необходимо чистить ежегодно.

— У нас гибнет озеро. Оно уже обмелело. Раньше и рыбу там ловили, и лягушата квакали, и черепах семейство жило. Вот сегодня увидела последнюю, судя по всему, из выживших... Вглядитесь, пожалуйста, в это фото, — прокомментировала кадры местная жительница Надежда Барсукова.

Горожане просят спасти озеро, так как таких природных мест в областной столице осталось немного, пишет 63.ру.

Фото: Надежда Барсукова / Vk.com