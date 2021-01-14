В Самаре погиб мужчина в результате обрушения стены дома

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Сегодня, примерно в 17 часов в коммерческом помещении, расположенном на первом этаже жилого многоэтажного дома по улице Авроры в Советском районе Самары, произошло обрушение стены, в результате которого погиб мужчина.

Начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области