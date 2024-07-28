В Самаре подростка, ударившего ножом девочку в Парке Гагарина, отправили в СИЗО

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В Самаре предъявили обвинения в покушение на убийство 16-летнему парню, который несколько раз нанес колотые раны в живот девочке в Парке Гагарина. Подростка отправили в СИЗО.

- Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 1 месяц и 29 дней, - сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Следствие предполагает, что обвиняемый совершил противоправное действие на почве ссоры. Девочку экстренно госпитализировали в больницу, пишет Самара-КП.