В Самаре около ТЦ избили девочку-подростка

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ГУ МВД России по Самарской области сообщает: в ходе мониторинга полицейскими сегодня выявлены посты с информацией об избиении несовершеннолетней возле одного из торговых центров Кировского района Самары. Сотрудники полиции незамедлительно зарегистрировали информацию, установили, что местная жительница 2007 года рождения обращалась в лечебное учреждение. До появления постов в Интернете, личности активных участников происшествия уже были установлены.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия. Информацию о происшествии можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.