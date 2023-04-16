В Самаре огромное дерево упало на пенсионерку

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Стало известно о еще одной жертве апрельского урагана в Самаре. Речь о случившемся в пятницу, 14 апреля, происшествии на Арцыбушевской. Там огромное дерево рухнуло на проезжую часть и автомобили. Очевидцы сообщали о пострадавших водителях машин и пешеходах.

— Прохожих — маму с сыном — зацепило ветками, водителя «Соболя» чудом не зажало, он был, мягко говоря, растерян, — сообщил 63.RU один из свидетелей ЧП.

Но, как оказалось, это не весь список жертв непогоды.

— Пострадала 69-летняя женщина-пешеход. Ее доставили в одну из больниц города. По данному факту полиция проводит проверку, — сообщили 63.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области