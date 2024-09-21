В Самаре ночью тушили сильный пожар в мебельном цехе

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В ночь на субботу, 21 сентября, вв Кировском районе Самары произошел сильный пожар. На улице Дальневосточной, 2а горел мебельный цех. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 02:43. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Прибывшие подразделения выяснили, что происходило горение мебельной продукции и растительного масла внутри цеха, — рассказали в ведомстве.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 03:55. На месте происшествия работали 113 человек, привлекалось 36 единиц техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, пишет Самара-КП.