В Самаре неизвестный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими и уехал

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4 марта на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек, 1 человек погиб.

Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Kia Rio» напротив стр. 154 по ул. Авроры совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Datsun» под управлением женщины-водителя 1996 года рождения. Пострадавший водитель автомобиля «Datsun» госпитализирована, пассажиру назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля «Kia Rio» скрылся с места ДТП.