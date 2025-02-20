В Самаре не ремонтировали крыши многоквартирных домов, несмотря на полученный аванс

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Прокуратура Ленинского района г. Самары провела проверку соблюдения законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Установлено, что работы по ремонту кровель многоквартирных домов, расположенных в Ленинском районе г. Самары, должны были производиться подрядной организацией на основании государственного контракта, заключенного в мае 2024 года с НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта».

Однако работы на объектах фактически не велись, полученный аванс в размере более 5 млн рублей директор строительной организации похитил и впоследствии распорядился им по собственному усмотрению.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.