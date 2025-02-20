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В Самаре не ремонтировали крыши многоквартирных домов, несмотря на полученный аванс

20 февраля 2025 13:51
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В Самаре не ремонтировали крыши многоквартирных домов, несмотря на полученный аванс

Прокуратура Ленинского района г. Самары провела проверку соблюдения законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Установлено, что работы по ремонту кровель многоквартирных домов, расположенных в Ленинском районе г. Самары, должны были производиться подрядной организацией на основании государственного контракта, заключенного в мае 2024 года с НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта».

Однако работы на объектах фактически не велись, полученный аванс в размере более 5 млн рублей директор строительной организации похитил и впоследствии распорядился им по собственному усмотрению.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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