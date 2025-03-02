В Самаре наркоман жестоко обращался со своей 6-летней дочкой

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К дознавателю отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратилась женщина.

Женщина рассказала, что подозреваемый – ее муж, ранее неоднократно жестоко обращался с их 6-летней дочерью. Дочка жаловалась, что отец закрывал ее на балконе, бил по рукам и ногам, когда мамы не было дома. Также местная жительница сообщила полицейскому, что фотографировала синяки ребенка, но за медицинской помощью не обращалась. Пару раз звонила в полицию, но муж уговаривал ее до приезда сотрудников, и она подавала заявление, что претензий к нему не имеет. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает – мужчина с ними не живет и в воспитании ребенка участия не принимает.

В ходе проверки информации полицейские установили, что зависимый от наркотических средств индивидуальный предприниматель 1991 года рождения неоднократно жестоко обращался со своей малолетней дочерью.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили родственников и соседей, пообщались с девочкой, оказали ей необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования сотрудниками полиции будет дана оценка действиям мамы и образовательной организации, которую посещает девочка.