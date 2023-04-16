В Самаре на Ташкентской дерево придавило иномарку

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ЧП, связанное с непогодой, произошло 14 апреля на улице Ташкентской. Дерево упало на припаркованную "Шкоду".

О рухнувшем на иномарку дереве Sovainfo.ru сообщили очевидцы. Жительница Самары Татьяна поделилась фотографиями и рассказала:

- Дерево вырвало с корнями порывом ветра и опрокинуло на машину.

ЧП произошло у дома № 170 по улице Ташкентской 14 апреля. На кадрах видно, что дерево лежит на передней части белой "Шкоды". Его ветви уже спилили, чтобы было проще освободить разбитое авто.

Фото: "СОВА"