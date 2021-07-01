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В Самаре на Московском шоссе «скорая» столкнулась с иномаркой

1 июля 2021 13:21
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В Самаре на Московском шоссе «скорая» столкнулась с иномаркой

В среду, 30 июня, в Самаре на Московском шоссе машина «скорой помощи» на скорости врезалась в кроссовер Hyundai Santa Fe, сообщает поблик  «ДТП 163 Самара».

Напротив «Империала» водитель Hyundai, не убедившись в безопасности маневра, начал разворачиваться и был протаранен «скорой», сообщает АиФ Самара.

63.ru пишет со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области, что ДТП случилось в 18:30. «Скорая помощь» с мигалкой и проблесковыми маячками ехала в сторону Ново-Вокзальной. В дорожной аварии пострадал 43-летний водитель «скорой помощи».

Теги: ДТП скорая помощь

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