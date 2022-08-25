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В Самаре на Чернореченской горел расселенный двухэтажный дом

25 августа 2022 23:35
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Для тушения пожара привлечены 99 спасателей и 28 единиц техники.

25 августа в 17.53 в ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в расселенном доме по адресу: Самара, Ленинский район, ул. Чернореченская, 8, кор.4. 

В 17:58 прибывшими подразделениями было установлено, что горят перекрытия на 2 этаже с выходом на кровлю на площади 500 кв.м.

В 19.50 на месте пожара объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №2, площадь пожара 500 кв.м.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Для тушения пожара привлечены 99 человек, 28 ед. техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

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