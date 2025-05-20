В Самаре из-за крупной аварии на сетях 20 мая закрыто движение по улице Самарской

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Вечером в понедельник, 19 мая, в областном центре на пересечении улиц Вилоновской и Самарской произошел технологический отказ на сетях водоснабжения - участок проезжей части оказался под водой, пишет Сова.



На место происшествия оперативно прибыли специалисты. Они оградили периметр и приступили к откачке воды. После проведения земляных работ установили, что повреждена водопроводная линия диаметром 300 мм.

- Сейчас на месте находятся порядка 12 единиц техники, 25 специалистов ремонтных работ. Перекрыто движение по ул. Самарской от Вилоновской до Ульяновской. Холодное водоснабжение отключено в двух нежилых зданиях, - уточнили в компании.

Восстановить подачу воды планируется к вечеру 20 мая, а для выполнения всех работ потребуется около 48 часов.