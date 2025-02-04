В Самаре инспекторы ГИМС предостерегли жителей от выхода на лед водоемов

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Инспекторы Самарского отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам ежедневно проводят профилактические рейды, разъясняя жителям региона правила поведения вблизи водоемов в зимний период. Особое внимание уделяется любителям подледной рыбалки, подросткам и пешеходам, которые используют замерзшие реки и озера в качестве переправы на другой берег.

В ходе мероприятий сотрудники МЧС России напоминают, что даже на первый взгляд прочный лед может оказаться коварным, а внезапное попадание в холодную воду представляет смертельную опасность. Гражданам объясняют, как избежать подобных ситуаций, а также как действовать при провале под лед и оказывать помощь пострадавшим.

Подобные профилактические мероприятия всегда актуальны. Спасатели призывают жителей Самарской области не выходить на лед, не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.