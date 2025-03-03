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В Самаре экс-чиновника обвиняют в незаконном распоряжении муниципальным жилфондом

3 марта 2025 13:07
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В Самаре экс-чиновника обвиняют в незаконном распоряжении муниципальным жилфондом

Прокуратура Самары Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя Департамента управления имуществом г.о. Самара. Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год муниципальный служащий своим приказом незаконно перевел из муниципального специализированного жилищного фонда 61 жилое помещение в муниципальный жилищный фонд социального использования. В результате из муниципалитета незаконно выбыли жилые помещения общей стоимостью 77 млн рублей.

Кроме того, муниципальный служащий предоставлял жилые помещения в общежитиях гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся, подписывал акты о приемке фактически не выполненных работ по ремонту муниципального жилья.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

По инициативе прокуратуры Самары администрацией города в суд направлено исковое заявление о взыскании с бывшего заместителя руководителя Департамента управления имуществом г.о. Самара 77 млн рублей.

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