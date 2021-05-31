В Самаре чуть не утонули двое мужчин

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В воскресенье, 30 мая, на реке Волге в Промышленном районе Самары произошло ЧП. Там едва не утонули двое молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Все случилось на левом берегу около пристани "Поляна имени Фрунзе". На помощь мужчинам отправили сотрудников поисково-спасательной службы. Пострадавших - 30-летнего и 23-летнего местных жителей - благополучно достали из воды и эвакуировали на берег.



По предварительным данным, госпитализация мужчинам не понадобилась. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает Сова.инфо.