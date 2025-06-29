В Самаре часть кирпичной кладки дома упала на прохожего

153

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о мужчине, который пострадал в Самаре на улице Медицинской.



Информационный центр СКР сообщает, что в соцсетях горожане пишут о падении фрагмента кирпичной кладки дымохода на прохожего. У него диагностировали перелом. Вместе с тем дом 1945 года постройки 7 лет назад признали аварийным, но его жильцам другие квартиры не предоставили. А управляющая компания не обслуживает здание должным образом.



В Следкоме Самарской области возбудили уголовное дело. Обо всех установленных обстоятельствах и итогах расследования доложат Александру Бастрыкину, пишет Сова.