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В Самаре часть кирпичной кладки дома упала на прохожего

29 июня 2025 12:11
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В Самаре часть кирпичной кладки дома упала на прохожего

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о мужчине, который пострадал в Самаре на улице Медицинской.

Информационный центр СКР сообщает, что в соцсетях горожане пишут о падении фрагмента кирпичной кладки дымохода на прохожего. У него диагностировали перелом. Вместе с тем дом 1945 года постройки 7 лет назад признали аварийным, но его жильцам другие квартиры не предоставили. А управляющая компания не обслуживает здание должным образом.

В Следкоме Самарской области возбудили уголовное дело. Обо всех установленных обстоятельствах и итогах расследования доложат Александру Бастрыкину, пишет Сова.

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