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В Самаре автомобилистка столкнулась с мотоциклистом

9 апреля 2023 11:58
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В Самаре автомобилистка столкнулась с мотоциклистом

8 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. 

Одно из ДТП произошло в 07:40 час. в Промышленном районе г. Самара. 51-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины «Renault Kaptur», двигалась по прилегающей территории на Московское шоссе (дублёр) в направлении проспекта Кирова. В пути следования при выезде с прилегающей территории напротив д.185А, не уступила дорогу мотоциклу марки «Honda  CBR 110» под управлением 38-летнего водителя, который двигался по главной дороге, и допустила столкновение с ним. После чего автомобиль отбросило на металлические ограждения. С места происшествия водитель мотоцикла госпитализирован. Женщине-водителю медиками назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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