В Самаре арестовали BMW у должника-правонарушителя

151

Житель г. Самары, неоднократно нарушавший правила дорожного движения и не оплачивающий штрафы вовремя, стал должником по нескольким исполнительным производствам. Задолженность мужчины составила свыше 127 тысяч рублей.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении жителя областной столицы судебные приставы возбудили 113 исполнительных производств. Общая сумма его долга составила 133,5 тысячи рублей.

В рамках исполнительных производств должнику направлялись требования о погашении задолженности, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Однако, несмотря на полученные предупреждения, мужчина продолжал избегать исполнения своих обязательств и скрывался от судебных приставов.

Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции. Должностные лица ГИБДД обнаружили злостного неплательщика, когда он в очередной раз нарушил правила дорожного движения. Установив, что мужчина является должником по административным штрафам, сотрудники ГИБДД передали его судебным приставам Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре.

Судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства в отношении автомобиля BMW X6, принадлежащего должнику, составлен акт описи и ареста. Теперь, если должник продолжит избегать погашения штрафа, транспортное средство будет отправлено на торги.

Всего за 12 месяцев 2020 года судебными приставами региона окончено свыше полумиллиона исполнительных производств о взыскании административных штрафов, наложенных сотрудниками Госавтоинспекции. Взыскано порядка 367 миллионов рублей. Также за 2020 год имущество должников арестовывалось в рамках почти 7 тысяч исполнительных производств различных категорий.