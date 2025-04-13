В Самаре 16 иностранцев задержаны на стройке

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С целью выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, сотрудники Управлений по вопросам миграции и по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии, в Самарском районе областного центра на территории строящегося дома провели профилактическое мероприятие.

Во время рейда полицейские проверили 16 иностранных граждан. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

По итогам мероприятия четыре иностранных гражданина привлечены к административной ответственности за нарушение требований ч.1 ст.18.10 КоАП РФ.

Также полицейскими выявлены пять иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без заключения трудового договора. В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению их работодателя к административной ответственности, предусмотренной ч.1,3 ст.18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».