В Самаре 10-летний ребенок переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину

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8 апреля на территории Самарской области зарегистрировано одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали тринадцать человек, двое из которых - несовершеннолетние.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 15:30 час. в Октябрьском районе Самары. 37-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota RAV 4, двигался по улице Ново-Садовой со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. В пути следования, напротив дома № 106, нарушил требования п. 10.1 ПДД РФ и допустил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Ребенку оказана разовая медицинская помощь.