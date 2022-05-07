В региональном Минобре прокомментировали задержание учителя года

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В субботу, 7 мая, в ряде СМИ появилась информация о задержании в Москве учителя из Самарской области. Уголовное дело завели по статье 135 УК РФ "Развратные действия", пишет sovainfo.ru.

Информация о задержании учителя Сергея Кочережко появилась в СМИ сегодня. В сообщениях говорится, что педагог несколько лет назад становился победителем Всероссийского конкурса "Учитель года".



Учителя задержали 3 мая после поступившей в полицию жалобы о развратных действиях. В Минобре Самарской области прокомментировали:

"В настоящий момент в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. В школах Самарской области Сергей Кочережко сейчас не работает".

В ведомстве призвали дождаться результатов проверки органами полиции, после чего будут сделаны выводы и приняты процессуальные действия.

Фото: pixabay