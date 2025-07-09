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В Пензе транспортные полицейские обнаружили недействительный паспорт у жительницы Тольятти

9 июля 2025 17:20
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В Пензе транспортные полицейские обнаружили недействительный паспорт у жительницы Тольятти

Во время уборки вагона поезда сообщением «Санкт-Петербург – Самара» проводник поезда нашла паспорт гражданина Российской Федерации, медицинскую книжку, студенческий билет и другие документы на имя жительницы Тольятти. Об этом работники железной дороги сообщили сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

При осмотре документов транспортные полицейские установили, что в сентябре прошлого года 21-летняя девушка сменила имя. В соответствии с Постановлением   Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации» в связи со сменой имени в течение 90 суток она должна была заменить паспорт гражданина России. Однако, стражи порядка выявили, что в установленный срок девушка не заменила главный документ – паспорт, и на текущий момент он является недействительным.

Отделением исполнения административного законодательства Пензенского ЛО МВД России составлен административный протокол в соответствии с ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ («Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)»). Санкция статьи предусматривает наказание – наложение административного штрафа в размере до 3000 рублей.

В настоящее время документы возвращены девушке.

Пензенский ЛО МВД России на транспорте настоятельно просит граждан внимательнее относится к своим документам и личным вещам в пути следования. Кроме этого, при замене документов соблюдайте сроки, установленные законодательством. 

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