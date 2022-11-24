В Отрадном 22-летняя девушка испортила себе жизнь, украв телефон в ночном клубе

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В дежурную часть Отрадного за помощью обратилась 39-летняя женщина, у которой похитили сотовый телефон, стоимостью 30 000р. рублей. В ходе опроса она пояснила сотрудникам полиции, что вечером находилась в ночном клубе. В какой-то момент она оставила сотовый телефон на столике, вернувшись обнаружила, что он пропал. Самостаятельные поиски не увенчались успехом, тогда она обратилась в полицию.

Сотрудники полиции просмотрев записи с камер видеонаблюдения предположили, что одна из посетительниц заведения может быть причастна к краже.

Полицейские задержали жительницу Кинель-Черкасского района.

В ходе опроса задержанная признала вину и пояснила, что, увидев на столике бесхозный телефон, решила завладеть им для личного пользования. Полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице.

В отношении ранее не судимой девушки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Потерпевшая выразил признательность сотрудникам ОМВД Отрадного, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО