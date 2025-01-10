В Октябрьске управляющая компания оштрафована на 150 тыс. рублей за долг перед ресурсоснабжающей организацией

198

Прокуратурой города Октябрьска проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ООО «УК Теплый Дом».

Установлено, что ООО «УК «Теплый Дом» имеет перед ресурсоснабжающей организацией ПАО «САМАРАЭНЕРГО» задолженность за электроснабжение, которая превышает две среднемесячные величины обязательств по оплате.

При этом жителями многоквартирных домов, находящихся на облуживании управляющей компании, полученный ресурс оплачивается.

Прокуратурой города в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований).

По результатам юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.