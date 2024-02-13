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В одном из магазинов Самары мужчина ударил по голове несовершеннолетнюю девочку

13 февраля 2024 21:15
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Возбуждено уголовное дело.

Сегодня в соцмедиа появиласьа информация и видеозапись о том, что в одном из магазинов Самары мужчина наносит удары по голове несовершеннолетней девочке.

По данному факту следственным отделом Красноглинского района Самары возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемого и всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР Самары. 

"Судя по записи, явно нетрезвый мужчина вклинился в разговор между двумя девочками. После непродолжительной перепалки мужчина ушел, но потом внезапно вернулся и ударил одну из девочек бутылкой по голове, а затем рукой по лицу. Однако девочка не растерялась. Она попыталась дать сдачи и даже кинула чем-то в обидчика. На инцидент обратили внимание правоохранители", - пишет 63.ru.

Председатель Следственного комитета РФ поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области Колбасину А.И. представить информацию о ходе и результатах расследования уголовного дела.

 

 

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