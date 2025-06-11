В одном ДТП в Тольятти пострадали четверо детей

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10 июня на территории Самарской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек.

Одно ДТП произошло в 14:30 в Комсомольском районе г. Тольятти. 30-летнняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, в районе д. 17б по ул. Куйбышева, допустила наезд на световую опору, расположенную справа от проезжей части. В результате ДТП пострадали 4 несовершеннолетних пассажира: 11-месячная, 4-летняя и 10-летняя девочки и 8-летний мальчик. Всем назначено амбулаторное лечение.